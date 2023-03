जिन्नालैंड में भूख मिटाने के लिए संग्राम! मुफ्त आटा पाने के लिए मची जंग, रमजान में 11 की मौत, 60 घायल

लाहौर. पाकिस्तान (Pakistan) में भूख का संकट गहराता जा रहा है. आए दिन यहां आटे के लिए लाइन में लगे लोगों का वीडियो वायरल होता रहता है. वहीं खबर है कि पंजाब प्रांत में हाल के दिनों में सरकारी वितरण कंपनी से मुफ्त आटा लेने की कोशिश में कई महिलाओं समेत लगभग 11 लोगों की मौत हो गई है. पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान में आसमान छूती महंगाई से राहत देने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से पंजाब प्रांत में गरीबों के लिए मुफ्त आटा योजना शुरू की गई है. इसके बाद सरकारी वितरण केंद्रों पर कई लोगों की मौत की सूचना मिली है.

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार इस योजना का उद्देश्य पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान (Imran Khan) की बढ़ती लोकप्रियता को कम करना है. दक्षिण पंजाब के चार जिलों साहीवाल, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और ओकारा में मुफ्त आटा केंद्रों में मंगलवार को दो बुजुर्ग महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई, जबकि 60 अन्य घायल हो गए. जिन अन्य जिलों में मौत की सूचना मिली है, उनमें फैसलाबाद, जहानियां और मुल्तान शामिल हैं.

More Attanomics. A Rs 20 bln tragedy in the making. Rs 75 bln including Punjab. Never has so much been spent in so callous a way in so short a time. pic.twitter.com/5codyoLWru

— Taimur Khan Jhagra (@Jhagra) March 27, 2023