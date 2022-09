VIRAL VIDEO: पाकिस्तानी शख्स बीच आसमान में तोड़ने लगा प्लेन की खिड़की, लोगों की अटकी सांसें...

नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर आए दिन कई ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिसे हम देखकर या तो लोटपोट हो जाते हैं या फिर हैरान रह जाते हैं. इसी कड़ी में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स आसमान में उड़ रहे प्लेन की खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा है. प्लेन में युवक की हरकतों ने हर किसी को सकते में डाल दिया. बताया जा रहा है कि युवक की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है. दरअसल, पेशावर से दुबई जा रही फ्लाइट में पाकिस्तान के एक युवक ने अजीब हरकतें शुरू कर दी. जब विमान में मौजूद स्टाफ ने रोकने की कोशिश की तो उसका गुस्सा और बढ़ गया और फिर प्लेन में तोड़फोड़ शुरू कर दी. इस दौरान युवक प्लेन की खिड़की पर भी हमला कर दिया.

युवक को अगले दिन ही पाकिस्तान वापस भेज दिया गया. साथ ही उसकी हवाई यात्रा पर भी बैन लगा दिया गया है. जब फ्लाइट का पूरा क्रू उससे परेशान हो गया तो जबरदस्ती युवक के हाथों में हथकड़ी पहना दी और एक कोने में बैठा दिया. फिर जैसे-तैसे सफर पूरा हुआ और उसके बाद दुबई में फ्लाइट के उतरते ही युवक को गिरफ्तार कर लिया गया. साथ ही अगले दिन उसके सभी कागजात रद्द कर दिये गए और उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया गया. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के प्रवक्ता ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पाकिस्तानी युवक को फ्लाइट की खिड़की तोड़ने और हंगामा मचाने के चलते दुबई से वापस भेज दिया गया है. प्रवक्ता ने बताया कि युवक ने पेशावर से दुबई के लिए पीके-283 फ्लाइट ली थी.

#Watch: In a shocking incident, a passenger on a #Pakistan International Airlines (#PIA) #Peshawar to #Dubai flight created chaos midflight when he started kicking the aircraft’s window, punching seats, and indulging in a brawl with the flight staff. @odysseuslahori @BushraGohar pic.twitter.com/sW1ILpUz5f

— Mahar Naaz (@naaz_mahar) September 19, 2022