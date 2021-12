इमरान खान की इंटरनेशनल बेइज्जती, पाक एम्बेसी बोली-3 महीने से सैलरी नहीं मिली, स्कूल से निकाले गए बच्चे

इस्लामाबाद. पाकिस्‍तान (Pakistan) में महंगाई आसमान छू रही है. मुल्क पर भारी-भरकम विदेशी कर्ज है. नया कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने अपने देश की संप्रभुता के साथ भी समझौता कर लिया है. इस बीच सर्बिया में पाकिस्तान एम्बेसी के अधिकारियों ने इमरान खान की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी है.

पाकिस्‍तान की हाल ही में उस समय जगहंसाई हुई, जब सर्बिया (Pakistan Embassy Serbia) में पाकिस्तान की एम्‍बेसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर महंगाई और तीन महीने से तनख़्वाह नहीं मिलने की शिकायत की गई है. इस ट्वीट में प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को भी टैग किया गया है. इसी ट्वीट के नीचे एक और ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था.

समाचार एजेंसी एएनआई ने सर्बिया स्थित पाकिस्तानी दूतावास के उस ट्वीट को शेयर किया है, जिसमें अधिकारियों ने इमरान खान से सवाल पूछा है. इस ट्वीट में दूतावास में तैनात अधिकारियों ने इमरान से पूछा है, ‘पाकिस्तान में महंगाई अब तक के अपने सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ रही है. प्रधानमंत्री इमरान खान आप हमसे कब तक उम्मीद करते हैं कि हम सरकारी अधिकारी चुप रहेंगे. हमें तीन महीने से वेतन नहीं मिला है, फिर भी हम काम कर रहे हैं. स्कूल की फीस न भरने की वजह से हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला गया है.’

“With inflation breaking all previous records, how long do you expect Imran Khan that we govt officials will remain silent&keep working for you without been paid for past 3months&our children been forced out of school due to non-payment of fees”: Pakistan Embassy, Serbia pic.twitter.com/hWloJP7Gb2

