पाकिस्तान: पेशावर की मस्जिद में विस्फोट, 30 की मौत और दर्जनों घायल 

पेशावर. पाकिस्तान (Pakistan) के उत्तर पश्चिमी शहर पेशावर (Peshawar) में जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में हुए बम विस्फोट में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 56 से अधिक घायल हो गए. पुलिस अधिकारी मोहम्मद सज्जाद खान ने न्‍यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि किस्सा ख्वानी बाजार इलाके में जामिया मस्जिद में धमाका हुआ है. हम आपात स्थिति में हैं और घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है. हम विस्फोट की प्रकृति की जांच कर रहे हैं, लेकिन यह एक आत्मघाती हमला लग रहा था. शुरुआती खबरों में बताया गया था कि दो हमलावरों ने सुरक्षा गार्ड को गोली मारी और विस्फोटक लेकर अंदर दाखिल हुए. इसके बाद विस्फोट हुआ.

At least 30 killed and over 50 injured in blast at a mosque during Friday prayers in Peshawar, #Pakistan. pic.twitter.com/JIcOrswPGR

— Ahmer Khan (@ahmermkhan) March 4, 2022