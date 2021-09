तालिबान के रंग में रंगा पाकिस्तानी मीडिया, न्यूज एंकर ने लाइव टीवी में पहना हिजाब, VIDEO वायरल

इस्लामाबाद. एक तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान (Pakistan PM Imran Khan) लगातार अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान के शासन को सही ठहरा रहेे हैं और दुनिया से उन्हें वक्त देने की मांग कर रहे हैं. वहीं, पाकिस्तानी मीडिया (Pakistani Media) भी पीछे नहीं है. उसने भी तालिबान सरकार के लिए प्रोपेगैंडा मशीनरी का काम शुरू कर दिया है. शुक्रवार को एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल की एंकर ( TV News Anchor) ने तो हद ही कर दी. उसने हिजाब को सही ठहराते हुए लाइव कैमरे के सामने हिजाब पहनकर दिखाया और कहा कि इसे पहनने से सोच नहीं बदलती.

Good on you girl for putting this man in his place. Unbelievable that a man of Pervez Hoodbhoy’s stature can make such outrageous comments against those wearing hijab. He needs treatment. #Pervezhoodbhoy pic.twitter.com/IpumFUGCYq

— Lubna U Rifat (@lubnaurifat) September 16, 2021