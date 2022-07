बाढ़ के पानी में डूबी कराची, लोगों ने 'ईमानदार' सरकार को लेकर किए ऐसे कमेंट

कराची. पाकिस्तान इन दिनों चौरतरफा मुसीबतों से घिरा हुआ है. देश के कई हिस्सों में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हैं. पाकिस्तान की वाणिज्यिक राजधानी कराची भी भारी बारिश और बाढ़ की वजह से बेहाल है. शहर और गलियां पानी में डूबी हैं. आलम ये है कि लोग जरूरी काम के लिए घर से नहीं निकल पा रहे हैं. शहर के आस-पास कई कच्चे मकानों के भी ढहने की खबर है. सड़कों पर घुटने तक पानी जमा होने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. स्थानीय लोग पाकिस्तानी सरकार को बदहाली के लिए जमकर कोस रहे हैं.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह से बात की है और मदद का प्रस्ताव दिया है. ईद-उल-अजहा के पहले दिन से हो रही बारिश ने पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी के पॉश इलाकों और मुख्य सड़कों को भी पानी से भर दिया है.

यूजर्स कर रहे कमेंट

सिंध प्रांत की राजधानी कराची में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. सोशल मीडिया पर लोग कराची की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और शहबाज व प्रांत सरकार पर निशाना साध रहे हैं. वहीं, पूर्व मंत्री और पीटीआई के वरिष्ठ नेता अली जैदी ने कुप्रबंधन और अव्यवस्था के लिए सिंध सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कराची को तुरंत ‘आपदा प्रभावित शहर’ घोषित किया जाना चाहिए.

Have a bird’s eye view at the commercial area of the so called super elite residential society of #Karachi, Defence Housing Authority. See the mess we have done it in urban planning!!! #KarachiRains pic.twitter.com/A6q0W65Ipg

— Raja Muhammad Saqib (@rmsaqib01) July 11, 2022