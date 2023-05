आखिरकार घर पहुंच ही गए इमरान खान, 2 दिनों तक खानी पड़ी जेल की हवा, धमकी के बाद पुलिस के तेवर हुए नरम

लाहौर. पाक‍िस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री (Pakistan former PM Imran Khan) और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान (Imran Khan) की ग‍िरफ्तारी के बाद मुल्‍क में पूरी तरह से उथल पुथल मची हुई है. उनकी ग‍िरफ्तारी के बाद देशभर में व‍िरोध प्रदर्शन, ह‍िंसा और आगजनी की घटनाएं हुईं. ह‍िंसक प्रदर्शनों और आगजनी से न‍िपटने के ल‍िए पाक‍िस्‍तान में धारा 144 लागू की गई थी, बावजूद इसके हालात बेकाबू रहे. इसके चलते पाक‍िस्‍तान के 3 प्रांतों में मार्शल लॉ भी लगाया गया ज‍िससे हालात काबू में आए. लेक‍िन अब इस सबके बीच शन‍िवार तड़के बड़ी खबर आई है. जब दो दिन की हिरासत के बाद PTI के अध्यक्ष इमरान खान लाहौर (Lahore) के जमान पार्क स्थित अपने आवास पर लौट आए.

पीटीआई समर्थकों द्वारा लाहौर के रास्ते में उनका स्वागत किया गया. इमरान अपने लाहौर आवास तक सड़क मार्ग के जर‍िए पहुंचे. लाहौर की अपनी यात्रा के दौरान, पूर्व प्रधानमंत्री ने खुलासा किया कि इस्लामाबाद पुलिस के महानिरीक्षक (IG Islamabad police) ने उन्हें लाहौर जाने से रोकने के लिए भरसक प्रयास क‍ि‍ए. जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उनको यह दावा करते हुए 3 घंटे इंतजार कराया गया क‍ि बाहर न‍िकलना बेहद खतरनाक है.

जियो न्यूज के हवाले से बताया गया क‍ि हालांकि, एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी क‍ि उच्च अधिकारियों ने उन्हें आईएचसी भवन छोड़ने की अनुमति नहीं देने के आदेश जारी किए थे. हालातों से परेशान होने पर पूर्व पीएम इमरान खान ने 15 मिनट के भीतर इस्लामाबाद में रूट नहीं खोले जाने पर अपनी अगली कार्रवाई की घोषणा करने की धमकी दी. शुक्र है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और इस गतिरोध को सुलझाया जा सका. इसके बाद आख‍िर खान को अदालत परिसर छोड़ने की अनुमति दी गई.

The true measure of a leader is the love & reverence bestowed upon him by his people!

Imran Khan’s car is surrounded by Pakistanis, at Motorway interchange.#میں_بھی_عمران_خان_ہوں#BehindYouSkipperpic.twitter.com/mMJuprJ9EC

— PTI (@PTIofficial) May 12, 2023