लहौर. भारत से पाकिस्तान जा पहुंची अंजू को लेकर पाकिस्तान सरकार लगातार द​रियादिली दिखा रही है. अंजू के धर्म परिवर्तन कर फातिमा बन जाने और वहां नसरुल्लाह से शादी करने के बाद अब उसके खत्म हो रहे वीजा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है. वीजा अवधि 1 साल बढ़ाए जाने का दावा अंजू के पति नसरुल्लाह ने खुद ही एक वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान किया है.

पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय (गृह मंत्रालय) ने अंजू का वीजा उसके दूसरे पति नसरुल्लाह की गुजारिश पर बढ़ाया है. इसके बाद अंजू को पाकिस्तान में वैध तरीके रहने की फिलहाल अनुमति मिल गई है.

Pakistan has extended the visa of #Anju (Fatima) for One Year,who entered the country in July, converted to Islam and married Nasrallah, a resident of upper Dir Khyber Pakhtunkhwa, last month. pic.twitter.com/cRky4R3jzU

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) August 7, 2023