अगवा कर जबरन धर्मांतरण, फिर कराई शादी; पाक में हिंदू लड़की संग ज्यादती का सबूत है यह VIDEO

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की के साथ किस कदर ज्यादती हुई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिन दहाड़े उस हिंदू लड़की का अपहरण कर लिया जाता है, उसका इस्लाम में जबरन धर्मांतरण कराया जाता है और किडनैपर्स में से ही किसी एक के साथ उसकी शादी करा दी जाती है. जब यह मामला कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट भी उस लड़की को किडैनपर के पास ही जाने को कहता है. इसके बाद लड़की फुट-फुटकर रोने लगती है, तब जाकर कोर्ट का थोड़ा दिल पसीजता है और उस लड़की को सेफ हाउसे में जाने का आदेश देता है.

दरअसल, पाकिस्तान के हैदराबाद शहर में दो महीने पहले जिस चंदा नामक (काल्पनिक नाम) हिंदू लड़की का कथित रूप से दिनदहाड़े अपहरण कर जबरन इस्लाम में धर्मांतरण कराया गया था और एक मुस्लिम व्यक्ति से जिसकी शादी कराई गयी थी, उसे गुरुवार को पाकिस्तान की एक अदालत ने एक सुरक्षित घर यानी सेफ हाउस में भेज दिया.

