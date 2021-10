पाकिस्तान में डेंगू मरीज बढ़ने से अस्पतालों में बिस्तर खत्म, पीड़ितों को भर्ती करने से कर रहे इनकार

इस्लामाबाद. पाकिस्तान (Pakistan) में डेंगू के मरीजों की बेतहाशा संख्या बढ़ने से अस्पतालों में बिस्तरों कमी (hospitals run out of beds on dengue surge) हो गई है. जियो टीवी की खबर के मुताबिक, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों के अस्पतालाें (Hospitals in Pakistan) में मरीजों को लिटाने के लिए बिस्तर तक नहीं हैं. उन्होंने मरीजों का इलाज करने से मना कर दिया है.

द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब के अस्पतालों में कोरोनोवायरस रोगियों के लिए आरक्षित बेड का उपयोग डेंगू वायरस के रोगियों के इलाज के लिए किया जा रहा है. शहर में खतरनाक रूप से उच्च स्तर के मामलों से निपटने के लिए इस्लामाबाद में एक बड़े पैमाने पर डेंगू वायरस अभियान शुरू किया गया है.

इस बीच, पंजाब सरकार ने डेंगू के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण लाहौर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में चिकित्सा आपातकाल घोषित कर दिया है. पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री यास्मीन राशिद की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसमें सूबे में मच्छरों के तेजी से प्रजनन को रोकने की चुनौती पर विचार किया गया. साथ ही आने वाले हफ्तों में डेंगू की स्थिति के संभावित बिगड़ने पर चिंता जताई गई.

प्रांतीय स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए छुट्टी पर गए सभी डॉक्टरों को अपने-अपने चिकित्सा केंद्रों पर लौटने का भी निर्देश दिया है. पंजाब के स्वास्थ्य सचिव इमरान सिकंदर बलूच ने कहा, “हाल ही में हुई बारिश के साथ-साथ लाहौर के कुछ शीर्ष इलाकों में नमी और बहुत सारे निर्माण कार्यों ने डेंगू के लिए एक प्रजनन स्थल प्रदान किया है, जिसने शहर और इसके आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है.”