क्यों 'जल' रहा है पाकिस्तान? कहीं इमरान खान की हत्या की साजिश तो नहीं! पढ़ें पूरी डिटेल्स

नई दिल्ली. पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के समर्थकों की रात भर पुलिस से बार-बार झड़प हुई. क्योंकि वह अपनी गिरफ्तारी को धता बताते हुए बुधवार तड़के अपने लाहौर स्थित आवास में छिपे रहे. इमरान खान को पिछले साल एक अविश्वास मत से पद से हटा दिया गया था. इसके बाद वह कानूनी मामलों की एक श्रृंखला में फंसे हुए हैं. वह लगातार चुनाव और अपने पद पर वापसी के लिए प्रचार कर रहे हैं.

पुलिस रात भर इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के समर्थकों के साथ उनके जमान पार्क आवास के पास संघर्ष करती दिखी. गुस्साई भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे. वहीं भीड़ की तरफ से भी पत्थरों की बारिश पुलिस पर की गई. इमरान खान ने सुबह होने से कुछ देर पहले एक वीडियो जारी किया. जिसमें वह आंसू गैस के कनस्तरों से सजाए गए डेस्क पर पाकिस्तान और पीटीआई के झंडे के सामने बैठे हुए हैं.

इमरान खान ने कहा, ‘मैं आज पूरे देश को बता रहा हूं कि वे एक बार फिर तैयार हैं, वे फिर से आने वाले हैं. वे हमारे लोगों पर गैस के गोले छोड़ेंगे और इस तरह के अन्य काम करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उनके पास ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं है.’

क्यों मचा है बवाल

हाल के सप्ताहों में यह दूसरा मौका है जब पुलिस को राजधानी इस्लामाबाद से पूर्वी शहर लाहौर में खान के घर पर गिरफ्तारी वारंट तामील करने के लिए भेजा गया है. क्योंकि वह सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार के एक मामले से जुड़ी कई अदालती तारीखों से चूक गए थे. इस्लामाबाद पुलिस के उप महानिरीक्षक सैयद शहजाद नदीम बुखारी ने मंगलवार को इमरान खान के आवास के बाहर संवाददाताओं से कहा, ‘हम यहां मूल रूप से वारंट को निष्पादित करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हैं.’

PTI के लाल और हरे झंडे में लिपटे इमरान खान के सैकड़ों समर्थकों से अधिकारियों का सामना हुआ. कुछ तो पुलिस पर लाठी और पत्थर फेंक रहे थे. पुलिस ने भीड़ पर पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले छोड़े क्योंकि वे 70 वर्षीय विपक्षी नेता के लिए गिरफ्तारी वारंट के साथ पोस्टर लगाए हुए खान के घर का रास्ता साफ करने का प्रयास कर रहे थे. PTI के उप नेता शाह महमूद कुरैशी ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, ‘हम शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं.’

इमरान के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला क्या है?

खान को आरोपों का जवाब देने के लिए अदालत में बुलाया गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने समय के दौरान प्राप्त उपहारों या उन्हें बेचने से प्राप्त लाभ की घोषणा नहीं की. PTI प्रमुख तोशाखाना नामक सरकारी डिपॉजिटरी से रियायती मूल्य पर प्रधानमंत्री के रूप में प्राप्त एक महंगी ग्रैफ कलाई घड़ी सहित उपहार खरीदने और लाभ के लिए उन्हें बेचने के लिए निशाने पर रहे हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 में तोशाखाना विवाद फिर से शुरू हो गया, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने इमरान के खिलाफ मामला दायर किया. जिसमें आरोप लगाया गया कि वह तोशाखाना को दिए गए उपहारों के साथ-साथ कुछ उपहारों की ‘अवैध’ बिक्री से प्राप्त आय के बारे में जानकारी का खुलासा करने में विफल रहे.

क्या है तोशाखाना

मालूम हो कि तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत एक विभाग है जो सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त किए गए उपहारों और अन्य महंगी वस्तुओं को संरक्षित करता है. यह साल 1974 में स्थापित किया गया था. इसके नियमों के अनुसार अधिकारियों के लिए कैबिनेट डिवीजन को प्राप्त उपहारों और ऐसी अन्य सामग्रियों की घोषणा करना अनिवार्य है. हालांकि, जब इमरान साल 2018 में सत्ता में आए, तो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त कई उपहारों का विवरण प्रकट करने से इनकार कर दिया. यह दावा करते हुए कि ऐसा करने से अन्य देशों के साथ संबंध खतरे में पड़ जाएंगे.

Pakistan is turning to a battlefield as former Prime Minister Imran Khan’s supporters are opposing another attempt of police to arrest him. pic.twitter.com/2H8vN70Iqz

— Ashok Swain (@ashoswai) March 14, 2023