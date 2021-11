पाकिस्तान के जू में शेर की कुत्ते जैसी हालत, खाना खिलाने तक के पैसे नहीं, Video वायरल

कराची. पाकिस्तान (Pakistan) में जहां एक और महंगाई के चलते वहां की जनता परेशान है तो वहीं पड़ोसी मुल्क के जानवरों की हालत भी बेहद खराब है. कराची जू (Karachi Zoo) का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वहां के शेर की हालत बहुत ही खराब नजर आ रही है. ये वीडियो सामने आने के बाद कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान में कराची जू के सभी जानवरों को अच्छी तरह से भोजन दिया जा रहा है.

कराची जू के इस बेहद कमजोर शेर का ये वीडियो पाकिस्तान की ही एक पत्रकार क्वातरीना हुसैन ने शेयर किया है. जिसमें एक शेर अपने बाड़े में बेहद ही कमजोर हालत में पड़ा हुआ दिख रहा है और बहुत हांफ रहा है. क्वातरीना ने अपने पोस्ट में लिखा कि, कराची जू फूड सप्लायर्स को पैसे देने में विफल रहा है. जानवरों की हालत दयनीय होती जा रही है. सारे जू बंद कर देने चाहिए.

We have no right to zoos if this is how we treat animals….Karachi Zoo fails to pay food suppliers….The animals are already in awful shape.

My heart is breaking. Let’s shut down all zoos @murtazawahab1 pic.twitter.com/lBZNFnDqO5

— Quatrina (@QuatrinaHosain) November 22, 2021