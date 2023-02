VIDEO: पाकिस्तान में 'ईशनिंदा' पर मॉब लिंचिंग, पुलिस थाने पर बोला धावा, शख्स को पीटा फिर जिंदा जलाया

इस्लामाबाद. पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में एक व्यक्ति की भीड़ ने हत्या कर दी. प्राप्त जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के ननकाना साहिब में कथित ईशनिंदा के आरोप में एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग के बाद उसे जिंदा जला दिया. हैरान करने वाली बात यह है कि इस भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया और ईशनिंदा के आरोपी की हत्या कर दी. इस घटना के बाद ननकाना साहिब के डीएसपी, एसएचओ को निलंबित कर दिया गया.

पाकिस्तान में इससे पहले कुछ महीनों पहले इसी तरह की घटना सामने आई थी जब सियालकोट में कथित ईशनिंदा के आरोप में एक श्रीलंकाई मैनेजर के साथ बर्बरता कर उसे जिंदा जला दिया था. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक शनिवार को सैकड़ों की भीड़ ने ननकाना साहिब के एक पुलिस थाने पर हमला बोल दिया.

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस शख्स पर धार्मिक कागजों पर अपनी पूर्व पत्नी की तस्वीर चिपकाकर जादू-टोना करने के आरोप था. जिसके बाद उसे वारबर्टन पुलिस स्टेशन में रखा गया था.

Violent mob in district Nankana Sahib lynched a blasphemy victim to death. The man was held in a Warburton police station after allegations for doing witchcraft by pasting his ex-wife’s picture on religious papers. pic.twitter.com/OySRDNgTak

