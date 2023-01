इस्लामाबाद. पाकिस्तान में इन दिनों आर्थिक संकट खतरनाक रूप से गहराया हुआ है. लोग अब आटा-दाल के साथ-साथ पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के चलते परेशान हो गए हैं. पाकिस्तान सरकार ने तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी की है. अचानक से इतना इजाफा होने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं. पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषण की, जिसके चलते लोग सोशल मीडिया पर मौजूदा पाकिस्तानी सरकार को कोस रहे हैं.

लोगों का गुस्सा पाकिस्तानी सरकार के प्रति जमकर फूट रहा है. मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार को लोग सोशल मीडिया पर जमकर गरिया रहे हैं. एक यू-ट्यूब चैनल से बात करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा करें की एक बम फेक दें ताकि हम मर जाए. और अवाम की जान छूट जाएगी. वहीं एक युवक ने कहा कि पेट्रोल भरवाने आये थे लेकिन रेट देख के वापस जा रहे हैं, अब सोच रहे हैं बाइक को खड़ा कर दें और पैदल चलना शुरू कर दें.

This is condition of #Pakistan ‘s Pathan now. Pakistan has not food grain. There is no oil to light the lamp #PakistanEconomy “Quran” #StoneAgeIn_Pakistan “Rs 255” pic.twitter.com/R8HFEm9WDo

बता दें कि भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर चल रहे हैं. वहीं पाकिस्तान में 250 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं. दोनों देशों की तुलना की जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के दाम में भारत से ढाई गुना अधिक है.

Due to corruption and atrocities going on in Pakistan, Pakistani people are saying that if we get a chance to live in India, we would like to live in India.#ElectricityShutDown#poweroutage#blackout#ICCAwards#چوروں_کا_چور_CM_نامنظور pic.twitter.com/PR7AkgQ1Nr

— Wahid Hussain (@WahidHussain01) January 24, 2023