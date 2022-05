नई दिल्‍ली. पाकिस्‍तान (Pakistan) में हालात दिनोंदिन गंभीर होते जा रहे हैं. यहां आर्थिक संकट ( Economic crisis) इतना गहरा गया है कि लाहौर के सभी पेट्रोल पंप और एटीएम पूरी तरह खाली हो गये हैं. ऐसे हालातों पर पूर्व क्रिकेटर मोहम्‍मद हफीज ने ट्वीट किया है. उन्‍होंने देश के प्रमुख राजनेताओं को टैग करते हुए ईंधन और नकदी की कमी को लेकर पाकिस्तानी सरकार की जमकर खिंचाई की है. सरकारी खजाना खाली हो रहा है तो कानून और व्‍यवस्‍था भी खराब हो गई है.

देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने समर्थकों के साथ रैली निकाल रहे हैं और सरकार उन्‍हें रोकने की कोशिश कर रही है. ऐसे में पाकिस्‍तान की सड़कों पर हंगामा साफ नजर आ रहा है. नए सिरे से चुनाव की मांग को लेकर निकाली गई रैली को इस्‍लामाबाद पहुंचने से रोकने के लिए सरकार ने पुलिस को फ्री हैंड दिया हुआ है. पुलिस आंसू गैल के गोले दागने, लाठी चार्ज करने और हिरासत में लेकर इमरान समर्थकों को रोक रही है.

No Petrol available in any petrol station in Lahore??? No cash available in ATM machines?? Why a common man have to suffer from political decisions. @ImranKhanPTI @CMShehbaz @MaryamNSharif @BBhuttoZardari

