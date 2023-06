इस्‍लामाबाद. आर्थ‍िक कंगाली और बदहाली से जूझ रहा पाक‍िस्‍तान (Pakistan) इन द‍िनों अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से उधार मांगने की म‍िन्‍नत करने में जुटा है. इसके चलते प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Pakistan PM Shahbaz Sharif) इन द‍िनों विदेश दौरे पर हैं. पाकिस्तानी पीएम शरीफ फ्रांस की दो दिवसीय यात्रा के दौरान न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट शिखर सम्मेलन (New Global Financing Pact Summit) में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को पेरिस पहुंचे.

उनके सम‍िट में पहुंचने से पहले का वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर खूब वायरल हो रहा है. स्‍वागत से जुड़े इस वीड‍ियो को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से अपने ट्विटर (Twitter) हैंडल पर पोस्ट क‍िया गया है. ज‍िसके बाद यह पूरा बवाल खड़ा हो गया है. पाक पीएम (Pak Prime Minister) के इस स्‍वागत से जुड़े वीड‍ियो को देखकर लोग उसकी खूब छ‍िछालेदर कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- कर्ज चुकाने लिए पाकिस्तान ने रखा दिल पर पत्थर, UAE को बेचने जा रहा है ये कीमती चीज, जानें क्या?

दरअसल, वीडियो में पाक पीएम शहबाज शरीफ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पैलैस ब्रोग्नियार्ट (Palais Brogniart) पहुंचते नजर आ रहे हैं. जिस वक्त पीएम शरीफ कार से उतरते हैं वहां तेज बारिश हो रही होती है. इस दौरान पीएम को बार‍िश (Rain) से बचाने के ल‍िए उनके स्‍वागत में खड़ी एक महिला प्रोटोकॉल ऑफिसर छाता लेकर कार के बाहर खड़ी नजर आती हैं.

इस दौरान पाक पीएम का जो रवैया मह‍िला प्रोटोकॉल ऑफ‍िसर के साथ द‍िखा, वो वाकई उनके गलत व्यवहार को दर्शाता है. इस व्यवहार पर अब लोग सोशल मीड‍िया (Social Media) पर उनको खरी खोटी सुना रहे हैं और सवाल खड़ा कर रहे हैं.

Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif arrived at Palais Brogniart to attend the Summit for a New Global Financial Pact in Paris, France. #PMatIntFinanceMoot pic.twitter.com/DyV8kvXXqr

— Prime Minister’s Office (@PakPMO) June 22, 2023