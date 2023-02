Pakistan News: पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला, 20-25 आतंकवादियों ने बोला धावा और फिर...

नई दिल्ली. अभी पेशावर (Peshawar Attack) के एक मस्जिद में सोमवार को हुए बम धमाके से पाकिस्तान अभी उबरा भी नहीं था कि एक और धमाका हो गया. पाकिस्तान (Pakistan) के पंजाब प्रांत के मियांवाली (Mianwali) जिले में मंगलवार रात एक पुलिस स्टेशन (Attack on Police Station) पर आतंकवादी हमला हुआ है. पुलिस के अनुसार, भारी हथियारों से लैस 20 से 25 आतंकवादियों के एक समूह ने थाने पर हमला बोल दिया. हालांकि दोनों तरफ से भारी गोलाबारी होने के बाद आतंकवादी भाग गए.

अंग्रेजी वेबसाइट बिजनेस रिकॉर्डर के अनुसार, पाकिस्तान की पुलिस (Pakistan Police) ने पुलिस स्टेशन पर हुए इस आतंकी हमले को नाकाम कर दिया. इंस्पेक्टर जनरल पुलिस (IGP) पंजाब डॉ. उस्मान अनवर ने आतंकी हमले को विफल करने के लिए पुलिस स्टेशन के एसएचओ को बधाई दी है. हमले के समय डीपीओ मियांवाली भी अतिरिक्त फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए थे. इसके बाद जिला मुख्यालय अस्पताल में आपात स्थिति घोषित कर दी गई.

#BreakingNews : terrorist attack on Mianwali police station, encounter continues, There are 15-20 terrorist that have attacked a police station Makarwal in Mianwali District, Punjab, additional reenforcement called in : District Police Chief #Pakistan pic.twitter.com/wfgXmoEc3w

