Pakistan Politics: अविश्वास प्रस्ताव पर कल होगा फैसला, जानें क्यों इमरान खान ने जनता से की सड़क पर उतने की अपील?

नई दिल्ली: पाकिस्तान में इमरान खान (Imran Khan) की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. सरकार के विरोध में विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव (No confidence motion) पर कल वोटिंग होगी. इस बीच अविश्वास प्रस्ताव (No-Trust Vote) पर फैसला आने से पहले प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि हमारी संसदीय समिति ने एक दस्तावेज देखा है जिसमें कहा गया है कि अगर इमरान खान को हटाटे हैं तो अमेरिका के साथ संबंध अच्छे रहेंग. उन्होने जनता से अपील की लोग उनके खिलाफ हो रही साजिश के विरोध में प्रोटेस्ट करें और सड़क (Move To The Streets) पर उतरें.

इमरान खान ने कहा कि यह पूरे राष्ट्र के लिए हैं, आप अपने लिए इस साजिश का विरोध करें. पीएम ने कहा कि यह यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए. उन्होने जनता से कहा कि अगर कल अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष जीतता है तो यह जीत अमेरिका की होगी.

पीएम ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप सब लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट करें. उन्होंने कहा कि आप लोगों को सड़कों पर उतर कर यह साबित करना होगा कि हम जिंदा मुल्क की कौम हैं. विपक्ष चाहता है कि पाकिस्तान अमेरिका की गुलामी करे. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साजिश के पीछे जो जो लोग हैं मैं सभी लोगों पर केस करुंगा और इसके लिए मैं वकीलों से बातचीत कर रहा हूं कि इसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन देश को तीन भागों में बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं.

आपको बता दें कि आज तक पाकिस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है. नया पाकिस्तान बनाने का वादा करने के बाद सत्ता में 2018 में आए इमरान खान पर विपक्ष और उनके सहयोगी दलों ने भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई के पीछे सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. इमरान खान इस समय अपने करियर के सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं.

उन्होंने जनता से कहा कि मैं योजना बना रहा हूं कि उनका सामना कैसे किया जाए। इंशा अल्लाह (भगवान की इच्छा), आप देखेंगे कि मैं कल उनका सामना कैसे करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे लोग सतर्क रहें, जिंदा रहें. उन्होंने कहा कि अगर कोई दूसरा देश होता जहां ऐसी चीजें होती तो लोग सड़कों पर उतर आते.

इससे पहले इमरान खान ने शुक्रवार को कहा था कि उनके पास इस बारे में विश्वसीय सूचना है कि उनकी जान को खतरा है। हालांकि, उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वह भयभीत नहीं हैं और एक स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक पाकिस्तान के लिए अपनी जंग जारी रखेंगे.

