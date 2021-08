अफगानिस्तान से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा पाकिस्तान? तालिबान की मदद को भेजे जिहादी

इस्‍लामाबाद/काबुल. अफगानिस्‍तान (Afghanistan) में तालिबान की क्रूरता जारी है. पाकिस्तान भी तालिबान को खुलकर समर्थन कर रहा है. ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद के लिए 20000 लड़ाके भेजे हैं. जिहादियों को भेजकर छद्म युद्ध (Proxy War) लड़ रहे पाकिस्‍तान के खिलाफ अफगान जनता ने आवाज बुलंद कर दी है. अफगानिस्‍तान, पाकिस्‍तान और भारत समेत दुनिया के कई देशों में #SanctionPakistan हैशटैग ट्विटर पर सोमवार से ट्रेंड कर रहा है. लोग इस हैश टैग का इस्‍तेमाल करके पाकिस्‍तान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं.

#Sanction Pakistan हैशटैग को काबुल में पत्रकार हबीब खान ने शुरू किया है. इसे खबर लिखे जाने तक 3 लाख 24 हजार लोग ट्वीट कर चुके थे. पत्रकार हबीब खान ने अपने फॉलोवर्स से अपील की है कि #Sanction Pakistan हैशटैग 10 लाख बार ट्वीट किया जाए. कई यूजर्स ने अफगान लोगों के शांति से रहने के अधिकार का समर्थन किया है. वे ऐसा अफगानिस्‍तान चाहते हैं जहां पर पड़ोसी देश के हस्‍तक्षेप का खतरा न हो जो आतंकी भेजकर उनके बच्‍चों की हत्‍या करता हो.

यूजर्स पाकिस्तान को कर रहे ट्रोल

हैशटैग के साथ यूजर्स पाकिस्तान को ट्रोल भी कर रहे हैं. एक यूजर ने ट्वीट किया, ‘अगर संक्षेप में कहें तो अफगानिस्‍तान में स्थिरता लाने के लिए और मानवता को बचाने के लिए पाकिस्‍तान पर प्रतिबंध लगाने के अलावा और कोई विकल्‍प नहीं है.’

Speak up against Pakistani proxy war in Afghanistan. Join the trend. Let’s hit a million. We are already at 237k. Long live Afghanistan 🇦🇫 #SanctionPakistan pic.twitter.com/EJtTFlboAI

— Habib Khan (@HabibKhanT) August 9, 2021