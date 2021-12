पकिस्तान में ड्राइवर ने दही लेने के लिए रोक दी ट्रेन, वायरल हो गया वीडियो

इस्लामाबाद. भारत और पाकिस्तान (India-Pakistan) के बीच यूं तो भले ही तल्खियों भरे रिश्ते है. मगर दोनों एक-दूसरे देश में होने वाली घटनाओं पर खासी दिलचस्पी रखते हैं. इन दिनों पाकिस्तान का एक रेल ड्राइवर बड़ी अजीब वजह से सुर्खियां बटोर रहा है. ये ड्राइवर तेज स्पीड में ट्रेन चला रहा था, लेकिन उसे अचानक दही (Dahi) खाने की तलब लगी. बस फिर क्या था, ड्राइवर ने ट्रेन रोककर अपने असिस्टेंट को दही खरीदने भेज दिया. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में ड्राइवर राणा मोहम्मद शहजाद और उसका असिस्टेंट इफ्तिखार हुसैन ट्रेन (Train) लेकर जा रहे थे. लाहौर के पास पहुंचने पर ड्राइवर (Driver) राणा मोहम्मद शहजाद को दही खाने का मन हुआ. जिसके बाद रास्ते में एक कस्बा दिखने पर उसने मेन ट्रैक पर ट्रेन को रोककर खड़ा कर दिया. इसके बाद अपने असिस्टेंट इफ्तिखार हुसैन को कस्बे में दही लाने के लिए भेजा. असिस्टेंट घूमता हुआ गया और आराम से शॉपिंग करते हुए दही लेकर आया.

पाकिस्तान में हालात बद से बदतर, 37% आबादी को नहीं मिल रहा खाना, दिल दहलाने वाली नई रिपोर्ट

Inter-city train driver in Lahore gets suspended after making unscheduled stop to pick up some yoghurt.#pakistan #Railway #ViralVideo pic.twitter.com/n6csvNXksQ

— Naila Tanveer (@nailatanveer) December 8, 2021