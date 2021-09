Video: अफगान शरणार्थियों से डरा पाकिस्तान, बॉर्डर सील होने से मची भगदड़ में कई मरे

इस्लामाबाद. अफगानिस्तान (Afghanistan) से आ रहे शरणार्थियों की भीड़ को देखते हुए पाकिस्तान (Pakistan) ने अपने सभी बॉर्डर पॉइंट्स को बंद कर दिया है. इस कारण बॉर्डर के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग फंस गए हैं. बताया जा रहा है कि इनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा है. अफगान मीडिया ने दावा किया है कि बॉर्डर पर हुए धक्का-मुक्की के कारण कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है.

ऐसा कहा जा रहा है कि भगदड़ उस समय मची जब पाकिस्तान ने चमन बॉर्डर क्रॉसिंग (Chaman Border Crossing) को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया. ये बॉर्डर क्रॉसिंग अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक को पाकिस्तान के चमन शहर से जोड़ती है. इसका एक वीडियो बी वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लोगों की भीड़ पाकिस्तान में प्रवेश करना चाहती है.

The image of the misery of a nation; Pakistan-Afghanistan border through #Spinboldak o #Kandahar is closed. Due to crowd 4 people killed. Thousands of people including women and children are sleeping near the borderline right now. pic.twitter.com/I4ZCAMDOPJ

— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) September 2, 2021