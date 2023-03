VIDEO: लाइव TV पर भूकंप की खबर पढ़ रहा था पाकिस्तानी एंकर, अचानक तेजी से हिलने लगा कैमरा, देखें फिर क्या हुआ

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में मंगलवार को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 160 से अधिक लोग घायल हो गए. पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में 180 किलोमीटर की गहराई में था. भारत में भूकंप के झटके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित, देश के उत्तरी हिस्सों में भी महसूस किए गए. इस भूकंप के बाद कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें लोग दहशत के चलते घरों से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं. इसके अलावा कई ऐसे वीडियो भी हैं जिसमें लोग अपने घरों के हिलते हुए पंखे और अन्य सामान दिखा रहे हैं. वहीं भूकंप का एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है जिसे देखकर लोग हैरान हैं.

पाकिस्तान के स्थानीय पश्तो टीवी चैनल मशरिक टीवी के एक कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एंकर क भूकंप की ख़बर देते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान भूकंप के हल्के झटके आते दिख रहे हैं. इसी बीच में ये झटके तेज हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 39 सेकंड के वीडियो में न्यूज रूम में कैमरा और अन्य टेलीविजन स्क्रीन हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि एंकर के पास ही बैठा एक अन्य व्यक्ति अपनी सीट से उठकर जाता दिख रहा है. इसके बावजूद भी एंकर अपनी सीट पर डटा दिख रहा है. सोशल मीडिया पर इस एंकर की काफी तारीफ हो रही है.

इस वीडियो को पाकिस्तान के ही एक अन्य पत्रकार ने शेयर किया है. उन्होंने लिखा है, “भूकंप के दौरान एक स्थानीय पश्तो टीवी चैनल मशरिक टीवी. अपने शांत रखते हुए बहादुर एंकर. लेकिन भूकंप का असर दिख रहा है.”

A local Pashto TV channel Mahshriq TV during the earthquake. Brave of the anchor to keep his calm. But shows the impact of the earthquake. #Peshawar #Pakistan pic.twitter.com/7h3FOxBvtF

