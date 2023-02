पाकिस्तान की राजधानी में बंदूक के बल पर महिला के साथ बलात्कार, शरीर पर गंभीर चोट, सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद (Islamabad) के फातिमा जिन्ना पार्क (F9) में शनिवार को एक और पाकिस्तानी महिला क्रूर यौन हमले का शिकार हो गई. महिला के साथ दो हथियारबंद लोगों ने बलात्कार (Rape) किया. यह दर्दनाक घटना गुरुवार, 2 फरवरी को पाकिस्तान की राजधानी में उस समय घटी जब महिला अपने पुरुष सहकर्मी से मिलने जा रही थी. अज्ञात लोगों द्वारा उसे पास की झाड़ियों में घसीटा गया और बंदूक के बल पर घंटों तक बलात्कार किया.

पाकिस्तान स्थित जियो न्यूज के अनुसार, पीड़िता हमलावरों से बार-बार उसे जाने देने की गुहार लगा रही थी. वह आरोपियों को पैसे दे रही थी ताकि उसे वो लोग छोड़ दें. लेकिन हथियारबंद लोगों ने लगातार उसका यौन उत्पीड़न किया. हमलावरों ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर वह मदद के लिए चिल्लाती है तो उसका रेप करने के लिए और लोगों को बुलाया जाएगा. घंटों बाद पीड़ित महिला भागने में सफल हो जाती है.

पीड़िता के साथ घंटों तक बलात्कार

इसके बाद 24 वर्षीय पीड़िता ने मरगल्ला थाने में शिकायत दर्ज कराई. बताया जा रहा है कि उसके शरीर पर मारपीट के गंभीर चोटों के निशान हैं. एक फोरेंसिक जांच ने पुष्टि हुई कि उसके साथ बलात्कार के दौरान उसे क्रूरता से प्रताड़ित किया गया था. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसार हथियारबंद लोगों ने उसकी सारी चीजें वापस कर दीं और चुप रहने के लिए 1,000 रुपये दिए. सूत्रों ने कथित तौर पर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीआईएम) को बताया कि पीड़िता के पैर और चेहरे पर चोट के निशान हैं. पाकिस्तान की पुलिस ने एक बयान में कहा कि वह बलात्कारियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए आस-पास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

पाकिस्तान में हर दो घंटे में महिलाओं का बलात्कार हो रहा है

समा टीवी की इन्वेस्टिगेशन यूनिट (एसआईयू) के आंकड़ों से पता चलता है कि पाकिस्तान में हर दो घंटे में महिलाओं का बलात्कार होता है. इस घटना से सोशल मीडिया पर व्यापक आक्रोश और गुस्सा फैल गया है. पाकिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही के कई यौन उत्पीड़न मामले पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रही हैं. सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं.

News about a heinous incident in Islamabad. A girl is raped by two armed men inside F9 park who told her after rape not to go for walk after sunset. What country Pakistan has become? How armed men entered Park & why no staff caught them @ICT_Police please find them & arrest then

• A girl was raped by two men in F9 park at gunpoint!

In the capital of Pakistan, our home!

RAPED!!!

And then…was told by the culprits to not step out at this hour. The victim blaming mindset – even the rapists are using it to deflect the blame.

What the HELL!!! #F9Park

