VIDEO: जलते हुए तेल टैंकर को ऐसे लेकर भागा ड्राइवर, PAK पीएम ने जांबाजी को किया सलाम

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) एक ट्रक ड्राइवर को इस्लामाबाद में सम्मानित करने जा रहे हैं. मुहम्मद फैसल नाम के इस ऑयल टैंकर ड्राइवर को पाकिस्तान में ‘हीरो’ कहा जा रहा है, जो एक जलता हुआ टैंकर लेकर भीड़ से दूर चला गया. इससे कई लोगों की जान बच गई.

शहबाज शरीफ ने कहा, ‘अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर हजारों लोगों की जान बचाने के इस जज्बे की जितनी तारीफ की जाए, कम है.’ शहबाज ने ड्राइवर को फोन करने और उसके साहस के प्रति सम्मान व्यक्त करने का निर्देश भी दिया.

‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के अनुसार, बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर कुद्दुस बिजेंजो ने भी ट्रक ड्राइवर के साहस और लोगों की जान बचाने के लिए 5 लाख के इनाम की घोषणा की है. बलूचिस्तान सीएम ऑफिस की ओर से जारी बयान के मुताबिक बिजेंजो ने ड्राइवर के साहस और बहादुरी की प्रशंसा की है. उसके लिए एक खास पुरस्कार की घोषणा की है. अब मुहम्मद फैसल को इस्लामाबाद बुलाकर सम्मानित किया जाएगा.

