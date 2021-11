मुंबई और सिंध की इस तुलना पर ठहाके लगाने लगीं पाकिस्तानी न्यूज एंकर, Video वायरल

इस्लामाबाद. पाकिस्तान (Pakistan Media) में मीडिया की रिपोर्टिंग और एंकर का अंदाज सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में एक पाकिस्तानी महिला न्यूज एंकर (Pakistani News Anchor) कुछ ऐसा कर रही हैं, जिसे देखकर आपकी हंसी बंद नहीं हो पाएगी. महिला न्यूज एंकर के शो पर पाकिस्तान के विकास को लेकर चर्चा होती है. इंटरव्यू दे रहे गेस्ट पाकिस्तान और भारत के केलों के आकार की तुलना करने लगते हैं. उसी वक्त वह महिला एंकर जोर-जोर से ठहाके मारकर हंसने लगती है.

पाकिस्तान की विकास संबंधी समस्याओं पर हो रही थी चर्चा दरअसल इस 54 सेकेंड के वीडियो को @nailainayat नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. नाइला इनायत पाकिस्तान की पत्रकार हैं. इस वीडियो में न्यूज एंकर अल्वीना अघा शो पर आए गेस्ट ख्वाजा नवीद अहमद से पाकिस्तान की विकास संबंधी समस्याओं पर चर्चा कर रही होती हैं. उसी दौरान नवीद दोनों देशों के केलों की विभिन्न किस्मों के साइज के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं.

And the winner is, Bombay 🍌 pic.twitter.com/wJB8lqzODa

— Naila Inayat (@nailainayat) November 1, 2021