पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने Garlic को बताया अदरक, सोशल मीडिया पर उड़ी खिल्ली

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी (Pakistan minister Fawad Chaudhry) अक्सर अपने बेतुके और अजीबोगरीब बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं. इन दिनों भी उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कुछ ऐसा कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर उनकी खिल्ली उड़ रही है. इस बार फवाद चौधरी ने पाकिस्तान में महंगाई के मुद्दे पर हो रही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गार्लिक को अदरक बता दिया जिसके चलते यूजर्स अब उनके ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं.

वायरल हो रहे इस वीडियो में चौधरी महंगाई के मुद्दे पर सवालों के जवाब देते हुए कहते हैं, “प्याज और गार्लिक का मतलब अदरक की कीमतें कम हुई हैं.” हालांकि पहले वह गार्लिक को लहसुन ही बताते हैं लेकिन फिर खुद कहते हैं नहीं अदरक. अदरक की कीमतें काफी कम हुई हैं. इस दौरान लोग उन्हें ठीक करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वह नहीं मानते और गार्लिक को अदरक ही बताते हैं. आपको बता दें Garlic का मतलब लहसुन है, जबकि अदरक को Ginger कहा जाता है.

“Garlic is adrak,” information minister Fawad Chaudhry. One learns a new thing everyday. pic.twitter.com/oXjgey4Kd8

— Naila Inayat (@nailainayat) November 23, 2021