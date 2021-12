नई दिल्‍ली. रूस (Russia) के राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के एक बयान ने पाकिस्‍तान (Pakistan) के प्रधामनंत्री इमरान खान (Imran Khan) को काफी सुकून दिया है. दरअसल रूसी राष्‍ट्रपति ने पैगंबर मोहम्‍मद (Prophet Muhammad) पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि पैग़बर मोहम्मद का अपमान करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत नहीं आता है. पुतिन के इस बयान पर अब इमरान खान की ओर से कहा गया है कि इस्लामोफ़ोबियो के खिलाफ इस संदेश को गैर मुस्लिम नेताओं तक फैलाया जाना चाहिए.

रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक़, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वार्षिक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि पैग़बर मोहम्‍मद का अपमान करना धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है और जो लोग इस्लाम का पालन करते हैं, उनकी पवित्र भावनाओं का हनन है. बीबीसी हिंदी की खबर के मुताबिक रूसी राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन से गुरुवार को वार्षिक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा सवाल पूछा गया. पुतिन से कहा गया कि कई बार अभिव्‍यक्ति की स्‍वतंत्रता को लेकर भ्रम पैदा होता है और यह दूसरों का हनन का कारण भी बनती है. ऐसे में आप इन दोनों के बीच के फर्क को कैसे समझाने का प्रयास करेंगे. इस सवाल के जवाब में रूसी राष्‍ट्रपति ने पैगंबर मोहम्मद का उदाहरण देकर अपनी बात समझाने की कोशिश की.

Russian President Vladimir Putin:

Insulting the Prophet Muhammad is not freedom of expression and we will have a sad and miserable future if we do not stop and correct these abuses. Some of them violate the religion and the feelings of millions of Muslims. pic.twitter.com/FfCyN2TrQC

