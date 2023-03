पाकिस्तान: इमरान खान के समर्थकों पर कहर बनकर टूटी पुलिस, आंसू गैस के गोले दागे, लाहौर में धारा 144 लागू

लाहौर: पाकिस्तान सरकार ने कोई भी रैली आयोजित करने पर रोक लगा रखी है. हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक इस पाबंदी को धत्ता बताते हुए पीटीआई प्रमुख के आवास के बाहर भारी संख्या में एकत्र हो गए. ऐसे में पुलिस ने इन लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की. खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने दावा किया कि उसके ‘शांतिपूर्ण’ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया. खबरों के मुताबिक, प्रांतीय राजधानी में धारा 144 लागू की गई है. पार्टी ने पुलिस कार्रवाई को ‘‘फासीवादी’’ और 70 वर्षीय खान को गिरफ्तार करने का ‘‘रास्ता साफ’’ करने का प्रयास करार दिया.

भारी संख्या में तैनात पुलिस दलों ने सभी प्रवेश मार्गों को अवरुद्ध करते हुए खान के आवास के रास्ते में कंटेनर और बैरियर लगा दिए. पार्टी ने कहा कि पुलिस ने महिलाओं सहित पीटीआई कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले छोड़े तथा लाठीचार्ज किया. इसने कहा कि पुलिस ने विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस वैन में बैठा लिया. पार्टी ने दावा किया कि दंगा-रोधी पुलिस ने जमान पार्क में खड़ी पीटीआई कार्यकर्ताओं की कारों को भी तोड़ दिया और इस कार्रवाई का विरोध करने वाले पत्रकारों के साथ भी मारपीट की.

Shameful treatment of citizens of Pakistan continues at the hands of police led by the imported regime. Today’s visuals are nothing less than shameful! #Fascist_PDM pic.twitter.com/LiwMIDadg8

— PTI (@PTIofficial) March 8, 2023