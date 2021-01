Pakistan Power Crises: 7 अधिकारी हुए सस्पेंड, वजह का पता नहीं लगा पाए ऊर्जा मंत्री

पाकिस्तान के सेंट्रल पावर जेनरेशन कंपनी (Pakistan's Central Power Generation Company) ने सात अधिकारियों को सस्पेंड (Seven Official Suspend) कर दिया गया है. ये अधिकारी पाकिस्तान के गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन पर तैनात थे और उनपर ये आरोप हैं कि उनकी लापरवाही के चलते देश के कई शहर शनिवार की रात से ही कई घंटों तक अंधेरे में डूबे (Blackout in Pakistan) रहे. डेली पाकिस्तान में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इन सात अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. ये सभी प्लांट मैनेजर ग्रेड-3 के रैंक पर कार्यरत थे. इन्हें अगले आदेश तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है.बता दें कि शनिवार को सिंध प्रांत स्थित गुड्डू थर्मल पावर प्लांट में एक बिजली संयत्र के टूटने से कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, राव​लपिंडी, लाहौर और मुल्तान जैसे प्रमुख शहर में 'ब्लैकआउट' की हालत पैदा हो गई. वहीं, पाकिस्तानी ऊर्जा मंत्री मोहम्मद अयूब को अभी तक देश में ब्लैकआउट का कारण नहीं पता है. उन्होंने आशा जताई कि रविवार रात या सोमवार सुबह तक देश के अधिकतर हिस्सों में बिजली आपूर्ति को बहाल कर दिया जाएगा.सस्पेंड हुए अधिकारियों में एडिशनल प्लांट मैनेजर सुहैल अहमद, जूनियर इंजिनीयर दीदार छन्ना, फॉरमैन अली हसन गोलो, आपरेटर अय्याज हुसैन दहर, आपरेटर सईद अहमद, अंटेडेंट सिराज अहमद मेमन और इलियास अहमद शामिल हैं.ऊर्जा मंत्री मोहम्मद अयूब ने कहा कि गुड्डू पावर प्लांट में जांच के लिए टीमों को भेजा गया है. उन्होंने कहा कि कल रात घने कोहरे के कारण जांच टीम को कुछ भी दिखाई नहीं दिया. ही कोहरा छंटते ही बिजली गुल होने के वजहों की जांच की जाएगी? बता दें कि शनिवार रात 11.41 बजे गुड्डू पावर प्लांट में आई तकनीकी खराबी के कारण बिजली सप्लाई की आवृति 50 से गिरकर शून्य हो गई थी. हालांकि, अब यह बताया जा रहा है कि बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी गई है.पाकिस्तान में ब्लैकआउट के हालात पैदा होने के कारण इमरान खान सरकार का सोशल मीडिया पर बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री बिजली संकट से निजात नहीं दिला सकता है, वह देश कैसे संभाल सकता है?