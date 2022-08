अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, तो पूरे इस्लामाबाद पर कब्जा किया जाएगा: PTI

लाहौर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्लामाबाद के घर के बाहर रविवार को हज़ारो की संख्या में समर्थक जमा हुए, इनके समर्थकों के साथ इमरान खान की कानूनी टीम भी उनके घर पहुंची. इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इन्साफ ने सड़क पर उतरने की धमकी दी है.

गिरफ्तारी की खबरों के बीच, उनकी कानूनी टीम आज यानी 22 अगस्त सोमवार को पहले से जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगी तो ऐसा माना जा रहा है कि गिरफ्तारी से पहले ही उन्हें जमानत दी जा सकती है.

आखिर ऐसा क्यों हो रहा है सिलेसिले वार तरीके से समझते है.

इमरान खान ने 20 अगस्त को अपने सहयोगी शाहबाज गिल की गिरफ्तारी के विरोध में इस्लामाबाद की एक रैली में वहां के पुलिस प्रमुख और एक महिला न्यायाधीश को कथित रूप से धमकी दी थी, इसको लेकर उनपर आतंकवाद विरोध अधिनियम की धारा 7 की तहत मामला दर्ज किया गया था.

पीटीआई के वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी ने लोगों से इस्लामाबाद में खान के पहाड़ी आवास बानी गाला के बाहर एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें कथित तौर पर पीटीआई समर्थकों को बानी गाला जाते हुए दिखाया गया है.

इस मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी होने की संभावना है, इसके विरोध में तहरीक-ए- इन्साफ पार्टी ने ‘इमरान खान रेड लाइन’ ट्विटर पर ट्रेंड चलाया. वहीं पीटीआई के नेताओ ने सरकार को धमकी देते हुए इस्लामाबाद पर कब्जा करने की धमकी दी है.

शहबाज शरीफ सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए, पीटीआई नेता अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद पर कब्जा करने की धमकी दी, और पुलिस से आग्रह किया है कि इसे राजनीतिक युद्ध का हिस्सा न बनाया जाए.

If imran khan is arrested by the imported govt we will take over Islamabad and my message to police is that don’t be part of this political war anymore otherwise will deal u as pdm workers not police anymore let pti and pdm leadership and workers fight and decide once and for all

— Ali Amin Khan Gandapur (@AliAminKhanPTI) August 21, 2022