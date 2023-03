पाकिस्तान में मुफ्त के आटे के लिए फिर मची लूट, ट्रकों पर टूटी जनता, Video वायरल

Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है. आसमान छूती महंगाई के बीच आम जनता को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. रमजान की पवित्र महीने में जनता को ज्यादा दिक्कत न हो इसके लिए सरकार ने पंजाब प्रांत में मुफ्त आटा योजना शुरू की है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पेशावर में कई पाकिस्तानी एक ट्रक के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह गरीबों के लिए गेहूं का आटा ले जा रहा था. इतना ही नहीं आटे के लिए लोग एक दूसरे को धकेलते और कोहनी मारते हुए आटे वाले ट्रक पर चढ़ते देखे जा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

ट्विटर पर एक यूजर @srdmk01 ने वीडियो शेयर कर लिखा कि पाकिस्तान सरकार के तरफ से सांबरयाल की आटा मिलों को गेहूं दिया गया. वीडियो में दिख रहा है कि स्थानीय लोगों ने ट्रक को वितरण केंद्र पर पहुंचने से पहले ही लूट लिया. रमजान के मद्देनजर ये आटा फ्री में दिया जा रहा था. आगे लिखा कि पेशावर में आटा लेने के लिए लंबे देर से कतार में खड़े लोग आटा नहीं मिलने के वजह से लड़ाई करने लगे. वहीं, डेली टाइम्स के मुताबिक, भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके गरीब लोगों के लिए फ्री आटा पैकेज को एक महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है.

The wheat supplied by the #Pakistan government to the flour mills of Sambaryal from which free flour is being given.

Meanwhile people in #Peshawar fighting for free Atta(flour). pic.twitter.com/LsrUdgmx4A

— Koustuv (@srdmk01) March 27, 2023