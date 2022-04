पाकिस्तान: पंजाब विधानसभा बना अखाड़ा, PTI सदस्यों ने डिप्टी स्पीकर के बाल खींचे; थप्पड़ जड़े

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा में शनिवार को जोरदार हंगामा हुआ. जियो न्यूज के मुताबिक इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के सदस्यों ने पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के साथ कथित तौर पर मारपीट की. वह मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए बुलाए गए सत्र की अध्यक्षता करने पहुंचे थे. जियो न्यूज ने बताया कि सत्तारूढ़ दल पीटीआई के सदस्यों ने मजारी पर हमला किया और सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी में उनके बाल खींचे. घटना के बाद दोस्त मोहम्मद मजारी सदन छोड़कर चले गए.

लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया था. मुकाबला पीएमएल-एन के हमजा शहबाज और पीएमएल-क्यू के चौधरी परवेज इलाही के बीच होना था. पीएमएल-एन के हमजा शहबाज को अन्य दलों का समर्थन प्राप्त है. जबकि इमरान खान की पार्टी पीटीआई, पीएमएल-क्यू के चौधरी परवेज इलाही का समर्थन कर रही है. पीटीआई विधायक अपने साथ लोटा लेकर आए थे. सदन की कार्रवाई शुरू होते ही वे लोटा-लोटा चिल्लाने लगे.

डिप्टी स्पीकर पर लोटों से हमला किया गया

यह पीटीआई सदस्यों का उन नेताओं पर कटाक्ष था, जिन्होंने इमरान खान की पार्टी छोड़कर विपक्ष का समर्थन किया था. फिर इमरान खान की पार्टी के विधायक अपने साथ लाए लोटों को डिप्टी स्पीकर पर फेंकना शुरू कर दिया. देखते ही देखते पीटीआई सदस्य डिप्टी स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंच गए और उनके साथ मारपीट करने लगे. इमरान खान की पार्टी के विधायकों ने दोस्त मुहम्मद मजारी के बाल खींचे और उन्हें थप्पड़ भी मारे.

डॉन न्यूज की पत्रकार अब्सा कोमल ने ट्वीट किया, ‘अंततः पंजाब विधानसभा में पीटीआई और PMLQ सदस्यों ने हिंसा का सहारा लिया. डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी पर हमला किया गया. यह इस देश में लोकतंत्र के लिए एक और दुखद दिन है और एलएचसी के आदेश का घोर उल्लंघन है. भगवान जानता है कि हमारे पास देखने के लिए और क्या बचा है, विचलित करने वाला दृश्य.’

Pti and pmlQ members resorting to violence eventually in Punjab assembly. Assault on Deputy speaker Dost Mazari makes it another sad day for democracy in this country and a blatant violation of LHC order. God knows what else is left for us to see, disturbing visuals. pic.twitter.com/RkblxWmd4g

पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने अब्सा कोमल के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, ‘पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर दोस्त मुहम्मद मजारी से मैंने बात की, जिन पर आज सदन के अंदर हमला किया गया था. वह आत्मविश्वास से भरे थे, उन्होंने कहा कि वह आज हर कीमत पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करेंगे. दोस्त मुहम्मद मजारी ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता लोकतंत्र को सफल बनाना है, बदला नहीं.’

Just spoke to deputy speaker of Punjab Assembly Dost Muhammad Mazari who was attacked today inside the house , he was confident and said that he will complete the democratic process at every cost today. He said “ my first priority is the success of democracy not revenge” . https://t.co/dkGzvq2uU6

— Hamid Mir (@HamidMirPAK) April 16, 2022