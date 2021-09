पाकिस्तान में छोटा ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट मरदान में क्रैश: पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट

इस्लामाबाद. पाकिस्तान एयरफोर्स (Pakistan Airforce) का छोटा ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट () खैबर प्रांत के मरदान में क्रैश हो गया है. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, ये हादसा ट्रेनिंग के दौरान हुआ. यह साफ नहीं है कि इसमें कोई हताहत हुआ है या नहीं. एयरफोर्स के प्रवक्ता ने बताया कि इस घटना की जांच का ऐलान कर दिया है.

A small trainer aircraft of Pakistan Air Force (PAF) crashed near Mardan during a routine training mission today: Pakistani media

— ANI (@ANI) September 22, 2021