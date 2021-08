इस्लामाबाद. अफगानिस्‍तान (Afghanistan) पर तालिबान राज आने के बाद पाकिस्तान खुलकर इस संगठन का समर्थन कर रहा है. प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ (Tehreek-e-Insaf) जश्न मना रही है. इस बीच पीटीआई की एक नेता ने कश्‍मीर (Kashmir Issue) को लेकर सनसनीखेज दावा किया है. नीलम इरशाद शेख ने कहा कि तालिबान(Taliban) पाकिस्‍तान (Pakistan) के साथ है. तालिबान आएंगे और कश्‍मीर को जीतकर उसे पाकिस्‍तान को देंगे.

इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ (Tehreek-e-Insaf) की मेंबर नीलम नीलम इरशाद शेख (Neelam Irshad Sheikhh) ने यह विवादित बयान पाकिस्‍तान के ‘बोल टीवी’ के एक डिबेट में दिया. लंबे समय से माना जाता है कि तालिबान के पाकिस्‍तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से गहरे संबंध है.

नीलम ने कहा, ‘इमरान सरकार बनने के बाद पाकिस्‍तान का मान बढ़ा है. तालिबान कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और इंशा अल्‍लाह वे हमें कश्‍मीर फतह करके देंगे.’ एंकर ने जब उनसे पूछा कि तालिबान आपको कश्‍मीर देंगे, यह किसने आपसे कहा. इस पर नीलम ने कहा, ‘भारत ने हमारे टुकड़े किए हैं और हम फिर जुड़ जाएंगे. हमारी फौज के पास पावर है, सरकार के पास पावर है. तालिबान हमारा साथ दे रहे हैं, क्‍योंकि जब उनके साथ ज्‍यादती हुई तो पाकिस्‍तान ने उनका साथ दिया था. अब वो हमारा साथ देंगे.’

#PTI leader Neelam Irshad Sheikh: Taliban have announced that they will join hands with Pakistan to liberate Kashmir. pic.twitter.com/MfC7mQ6lLh

— SAMRI (@SAMRIReports) August 23, 2021