क्या तालिबान के नेता मुल्ला बरादर के पास है पाकिस्तान का पासपोर्ट? वायरल हो रही है ये फोटो

नई दिल्ली. तालिबान के नेता मुल्ला बरादर के पाकिस्तानी पासपोर्ट की एक कथित तस्वीर सोशल मीडिया पर ऐसे समय फिर से सामने आई है जब विद्रोही संगठन अपने सह-संस्थापक मुल्ला बरादर के संभावित नेतृत्व में अपनी नई सरकार की घोषणा करने वाले थे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर की पुष्टि न्यूज18 नहीं करता है. हालांकि, ऐसी पुरानी रिपोर्टें हैं जो दावा करती हैं कि मुल्ला बरादर के पास वास्तव में पाकिस्तानी पासपोर्ट है.

अफगानिस्तान के खामा प्रेस की एक पुरानी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि न केवल पासपोर्ट, बल्कि मुल्ला बरादर के पास पाकिस्तान का राष्ट्रीय पहचान पत्र भी है. अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय के एक पूर्व अधिकारी ने कथित तौर पर पुष्टि की कि पाकिस्तान ने ये दस्तावेज मुल्ला बरादर को मुहम्मद आरिफ आगा के फर्जी नाम से जारी किए थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि ये दस्तावेज कथित तौर पर पाकिस्तान के कराची शहर में मुल्ला बरादर को 7 जुलाई 2014 को जारी किए गए थे.

This screen shot of Mulla Baradar’s Pakistani passport is circulating on social media. pic.twitter.com/l8xQyAF0a1

— Khadim Hussain (@Khadimhussain4) September 5, 2021