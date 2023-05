इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद आतंकी हमले का खतरा! अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा अलर्ट, ट्रेवल एडवाइजरी जारी की

इस्लामाबाद: इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रव्यापी विरोध के बीच इस्लामाबाद में स्थित अमेरिकी दूतावास ने सभी कांसुलर नियुक्तियों को 10 मई तक के लिए रद्द कर दिया है. अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है. यातायात व्यवधान और प्रतिबंधों के कारण अमेरिकी दूतावास ने पाक में अपने नागरिकों से सतर्कता बरतने और भीड़ वाले स्थानों से बचने के लिए कहा है. इस बीच, कनाडा ने अपने नागरिकों को अप्रत्याशित सुरक्षा स्थिति के कारण पाकिस्तान में उच्च स्तर की सावधानी बरतने के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में कहा गया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद, नागरिक अशांति, सांप्रदायिक हिंसा और अपहरण का खतरा है.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने गिरफ्तार किया है. उनकी गिरफ्तारी के बाद देश भर में पीटीआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और उनकी रिहाई की मांग की. विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद अमेरिका, कनाडा और यूके ने अपने नागरिकों और राजनयिक कर्मचारियों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है. अमेरिकी दूतावास ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों के लिए यात्रा अलर्ट की घोषणा की है. अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी ताजा एडवाइजरी में कहा गया है, ‘अमेरिकी दूतावास इस्लामाबाद में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों और पूरे पाकिस्तान में छिटपुट प्रदर्शनों या कहीं और होने की योजना की निगरानी कर रहा है.’

इमरान की गिरफ्तारी पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने क्या कहा?

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक संयुक्त समाचार सम्मेलन के दौरान कहा, ‘हम सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है वह कानून के शासन, संविधान के अनुरूप हो.’ इस बीच, ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने कहा, ‘हम उस देश में शांतिपूर्ण लोकतंत्र देखना चाहते हैं. हम कानून के शासन का पालन होते देखना चाहते हैं.’

#WATCH | “We just want to make sure that whatever happens in Pakistan is consistent with the rule of law, with the constitution,” US Secretary of State Antony Blinken told a joint news conference in Washington.#ImranKhanArrest pic.twitter.com/LVl0dwtKJR

— ANI (@ANI) May 10, 2023