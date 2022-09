VIDEO: इमरान खान ने फिर की पीएम माेदी की तारीफ, बोले- उनकी विदेशों में कोई प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि...

नई दिल्ली. पाकिस्तान में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. बाढ़ और बढ़ती महंगाई के बीच राजनीतिक परिस्थिति भी सही नहीं चल रही है. देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. एक भाषण के दौरान उन्होंने अपने ही देश के प्रधानमंत्री और नेता को कोसते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है. पूर्व पाक पीएम के इस भाषण का वीडियो एक पाकिस्तानी पत्रकार ने ट्विटर पर शेयर किया है.

वीडियो में इमरान खान कहते हैं कोई मुझे एक देश का नाम बता दें जहां लोकतंत्र हो और उसके वजीरे आजम के पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी देश से बाहर हो. आप वो तो छोड़ें, ये साथ वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी इनकी बाहर कितनी प्रॉपर्टी है. ये कोई सोच भी नहीं सकता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने देश के बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी और बिजनेस रखे हुए हैं. इनके बच्चों के पास ब्रिटेन का पासपोर्ट है. यह इसका कुछ जवाब नहीं दे सकते. यह तब होता है जब ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए एक कानून होता है.

Former Prime Minister of #Pakistan 🇵🇰 Imran Khan criticized PM Shehbaz Sharif. Referring to Indian Prime Minister #NarendraModi , Imran Khan said that the prime minister of any country including #India 🇮🇳 does not have properties abroad. pic.twitter.com/9JIm8eqwDf

इमरान खान इससे पहले भी पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं. इमरान खान ने “अमेरिका के दबाव” के बावजूद रूस से रियायती तेल खरीदने के लिए भारत की दिल खोल कर प्रशंसा की थी. उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार एक स्वतंत्र विदेश नीति की मदद से इसे हासिल करने के लिए काम कर रही है.

Despite being part of the Quad, India sustained pressure from the US and bought discounted Russian oil to provide relief to the masses. This is what our govt was working to achieve with the help of an independent foreign policy.

1/2 pic.twitter.com/O7O8wFS8jn

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 21, 2022