VIDEO: जल रहा पाक, मौज काट रही जनता! कमांडर के घर से तोप लूट भागे इमरान समर्थक, स्ट्रॉबेरी का भी ले रहे मजा

इस्लामाबाद: इमरान खान की गिरफ्तारी (Imran Khan Arrested) के बाद से ही पाकिस्तान (Pakistan) में बवाल मचा हुआ है. पाकिस्तान के कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. कई जगहों पर प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और पब्लिक प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर रहे हैं. इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने लाहौर (Lahore) में कोर कमांडर के घर में तोड़फोड़ की और लूटपाट की. कुछ तो मजे में फ्रीज से स्ट्रॉबेरी निकाल कर खा रहे हैं तो कुछ तोप लूटकर भाग रहे हैं. बता दें कि खान के समर्थकों ने रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय के मुख्य द्वार को भी तोड़ डाला है.

लाहौर में आर्मी कमांडर के घर में तोड़फोड़ और आग लगाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने उनके घर से तोप चोरी कर ली है. ट्विटर पर इसका वीडियो निखिल चौधरी नाम के यूजर द्वारा शेयर किया गया है. असद अली नाम के यूजर ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि इमरान के समर्थक स्ट्रॉबेरी का आनंद ले रहे हैं, उन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के घर के रेफ्रिजरेटर से लूटपाट की. इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि इनका लीडर ही नहीं, बल्कि इनके समर्थक भी चोर हैं.

यहां देखें वीडियो:

After ransacking and setting fire in the army commander’s in #Lahore, protesters stolen a cannon from his house. #Pakistan pic.twitter.com/tFr9lm436k

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) May 9, 2023