VIDEO: जल रहा पाकिस्तान, मौज काट रही अवाम! कमांडर के घर का चिकन कोरमा और टोमैटो सॉस भी चट कर गए इमरान समर्थक

इस्लामाबाद: इमरान खान की गिरफ्तारी (Imran Khan Arrested) के बाद से पाकिस्तान हिंसा की आग में जल रहा है. पाकिस्तान आर्थिक रूप से पहले ही टूट गया था, इसके बाद अब इमरान के समर्थकों ने पूरे देश में बवाल मचाया हुआ है. गुस्साए इमरान के समर्थकों ने लाहौर (Lahore) में कोर कमांडर के घर में भी तोड़फोड़ और गरीबी के चलते लूटपाट भी की. कई उनके समर्थक घर में रखा खाने का सामान तक लूट रहे हैं. इसी तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में इमरान का समर्थक कोरमा लेकर जा रहा है तो कोई टोमैटो सॉस और दही चुरा रहा है.

रिटायर्ड मेजर गौरव आर् ने अपने ट्विटर हैंडल से पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘यह पाकिस्तान संकट का सबसे प्रतिष्ठित वीडियो होना चाहिए, एक बूढ़े इमरान समर्थक ने कोर कमांडर के रेफ्रिजरेटर से कोरमा चुराया.’ इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, ‘जो भी मिले ले लो, क्या पता कल मिले या ना.’ एक यूजर ने लिखा, ‘कोर कमांडर का पाकिस्तान में रहना कठिन हो गया है.’ वहीं एक यूजर ने पाकिस्तान के हालात की श्रीलंका से तुलना करते हुए कहा, ‘श्रीलंका में भी बंगलों पर हमला हुआ, लूट हुई और यहां भी वही हो रहा.’

This has to be the most iconic video of the current Pakistan crisis. This old guy stole korma from the Corps Commander’s refrigerator.

So Pakistanis #HowsTheKorma pic.twitter.com/wZhRe4ODJR

— Major Gaurav Arya (Retd) (@majorgauravarya) May 11, 2023