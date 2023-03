Video: PAK हिंदुओं के होली खेलने पर भड़का मौलाना, बोला- ये दिल्ली-मुंबई नहीं, यहां मोहम्मद का दिन मनेगा

इस्लामाबाद. पाकिस्तान में आज भी अल्पसंख्यक समुदाय (Minority Hindus) अपने त्योहारों को नहीं मना सकता है. सरकार के लाख दावों के बावजूद पड़ोसी देश में अक्सर हिन्दू समुदाय के उत्पीड़न की खबरों को हम देखते आ रहे हैं. अब एक नई वीडियो ने पाकिस्तानी सरकार के दावों की कलई खोल दी है. पूर्व में जब विश्वविद्यालय के छात्रों ने आपस में होली (Holi in Pakistan) खेलने की कोशिश की तो उन पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया. अब भी कुछ मौलाना खुले मंच से हिन्दुओं को धमका रहे हैं.

ऐसे ही एक मौलाना का वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है, जो सिंध में होली खेल रहे हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह दिल्ली, मुंबई नहीं. यहां केवल मुहम्मद दिवस मनाया जाएगा. इस तरह के बयान पड़ोसी देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति का एक मजबूत सबूत हैं.

“Hindus can’t celebrate Holi in Sindh. This is not Mumbai or Delhi. Here, only Muhammad’s day will be celebrated. This is the land of Sufi saints. We can’t allow Hindus to celebrate”

– Gen Sec Jamiat Ulema e Islam, Sindh

Meanwhile Bollywood- Khwaja mere pic.twitter.com/FOjkpspcOu… https://t.co/eAbfY3fBEd

