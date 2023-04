VIDEO: पाकिस्तान में अब हिंदू सांसद पर धर्म बदलने का दवाब, कहा- साथी कहते हैं कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाओ

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के एक हिंदू सांसद ने धर्म परिवर्तन (Forced Conversion in Pakistan) के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है. बलूचिस्तान के नेता दानिश कुमार (Danesh Kumar) ने आरोप लगाया है कि उनके साथी सांसद उन पर धर्म बदलने के लिए दबाव बनाते हैं. उन्होंने संसद में कहा, मुझे इस्लाम के उपदेश न दिए जाएं. पहले जो अपराधी मुसलमान हैं उन्हें इस्लाम सिखाया जाए और मुझे मेरा धर्म बदलने के लिए कहा जाए.

दानिश कुमार संसद में देश की खराब आर्थिक हालत को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे. कुमार ने सदन में कहा- ये निंदनीय है कि सरकार रमजान के महीने में भी खाद्य जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है. दानिश का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

