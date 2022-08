Viral Video: पाकिस्तानियों ने किया ‘चप्पल मार मशीन’ का अविष्कार, लोगों ने कहा- अद्भुत ऑटोमेशन!

नई दिल्ली. पड़ोसी देश पाकिस्तान से अक्सर सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. साथ ही राजनीतिक विरोध के वीडियो भी पड़ोसी देश से खूब वायरल होते हैं. कहा जाता है कि पाकिस्तान में राजनीतिक विरोध उतना ही सामान्य है जितना कि सुबह उठ कर नाश्ता करना. शाहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ पाकिस्तान में लगातार विरोध हो रहा है. हालिया विरोध प्रदर्शन में अपने बोझ को कम करने के लिए प्रदर्शनकारियों ने ‘चप्पल मार मशीन’ का प्रयोग किया है. इस मशीन का नाम लोगों ने ‘ऑटोमैटिक लानत मशीन’ भी दिया है. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

इस मजेदार वीडियो को कई लोगों ने ट्विटर पर शेयर किया है. मेजर गौरव आर्य ने ट्विटर पर शेयर करते हुए कैप्शन दिया, ‘पाकिस्तान में स्टार्ट-अप इको सिस्टम वास्तव में पुराना हो गया है. यह #AutomaticLaanatMachine शुद्ध भूमि का नवीनतम आविष्कार है.’

The start up ecosystem in Pakistan has truly come of age. This #AutomaticLaanatMachine is the latest invention from the land of the pure. pic.twitter.com/qarqf3PsSA

— Major Gaurav Arya (Retd) (@majorgauravarya) August 18, 2022