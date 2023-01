Video- शर्म आ रही है, लेकिन हमें 1 अरब डॉलर और दे दें... पाकिस्तानी पीएम शहबाज ने UAE के सामने यूं फैलाई झोली

इस्लामाबाद. पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इन दिनों गंभीर संकट से जूझ रही है. देश का विदेशी मुद्रा भंडार इतिहास के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है और हालत यह है कि उसके पास केवल 3 हफ्ते तक आयात करने लायक पैसे बचे हैं. पहले से ही कर्ज के बोझ में गले तक डूबे पाकिस्तान पर डिफाल्टर देश घोषित होने का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में इस हालात से बचने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कर्ज लेने के लिए कई देशों के चक्कर काट रहे हैं.

इसी कड़ी में शहबाज शरीफ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह यूएई के शाह मोहम्मद बिन जायद अल-नह्यान से एक अरब डॉलर का अतिरिक्त कर्ज मांगते दिख रहे हैं. यह वीडियो पाकिस्तानी पीएम की हालिया यूएई यात्रा का है, जिसमें शहबाज शरीफ को साफ कहते सुना जा सकता है कि उन्हें मजबूरन पैसा मांगना पड़ रहा है.’

पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान के रहने वाले मतीन खान नामक ट्विटर यूजर ने यह वीडियो शेयर किया, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहते सुने जा सकते हैं, ‘मैं दो दिन पहले यूएई से होकर आया हूं. वहां मैंने सदर (राष्ट्र प्रमुख) और मेरे भाई मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की. वह बड़ी ही मोहब्बत के साथ हमसे पेश आए. पहले मैंने फैसला किया था कि मैं अब उनसे और कर्ज नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे और कर्ज मांगूं. तो मैंने उनसे कहा कि आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है हमारी. आप तो सब जानते हैं. इसलिए हमें एक अरब डॉलर और दे दें.

Shahbaz sharif in front of UAE;I have just come from UAE,I had earlier decided not to ask them more but then I plucked up the courage and told their president that you are my elder brother,I am ashamed but I have to.Give us another billion dollars. pic.twitter.com/do2xMOyiAK

