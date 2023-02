Video: तालिबान ने किया खैबर पख्तूनख्वा के गांव पर कब्जा, डर से भाग खड़ी हुई पाकिस्तानी पुलिस और सेना

पेशावर. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों के खिलाफ लगभग रोजाना हमले कर रहा है. अगस्त 2021 में जब से डूरंड रेखा के पार अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया है, तब से टीटीपी ने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर हमले भी तेज कर दिए हैं.

ऐसी ही एक घटना में टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के एक गांव पर कब्जा कर लिया, जिससे स्थानीय पुलिस और पाकिस्तानी सेना को इलाके में अपनी चौकियों से भागना पड़ा. पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार अमजद अयूब मिर्जा ने ट्विटर पर इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है.

#TTP captured area in a tera area of KPK where police and army left the out posts due to the TTP heavy fighting yesterday. #Pakistan pic.twitter.com/nXWdioOmrc

— Mirza (@Mirza45994191) February 6, 2023