Viral Video: पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली घटना आया है. यहां शादी में बिरयानी को लेकर एक शख्स ने जमकर बवाल किया. शख्स का आरोप था कि बिरयानी में उसे पर्याप्त मटन के पीस नहीं मिले. इसके बाद यहां काफी आक्रामक लड़ाई शुरू हो गई. इस घटना का एक वीडियो ‘एक्स’, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर शेयर किया गया है. इसमें पुरुषों को एक-दूसरे पर कुर्सियाँ फेंकते हुए देखा जा सकता है. हालांकि, इस घटना के वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि News18 नहीं करता है.

एक्स पर शेयर वीडियो की शुरुआत डाइनिंग हॉल के पूरे दृश्य से होती है, जो सफेद पर्दों से दो भागों में बंटा हुआ होता है. एक तरफ पुरुष और दूसरी तरफ महिलाएं खाना खा रही होती हैं. तभी पुरुषों वाले भाग में एक टेबल के पास दो चार शख्स आते हैं, अचानक एक-दूसरे को मारने लगते हैं. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, झगड़े में और भी लोग शामिल होते जाते हैं. देखते ही देखते वे एक-दूसरे को कुर्सियों, रॉड और थप्पड़ों से मरने लगते हैं. लड़ाई इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लड़ते लड़ते टेंट को तोड़ देते हैं और महिलाओं की तरफ भी चले जातें हैं. इसे रोकने के लिए महिलाओं को भी मशक्कत करनी पड़ी.

Kalesh during marriage ceremony in pakistan over mamu didn’t got Mutton pieces in biriyani pic.twitter.com/mYrIMbIVVx

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 29, 2023