Pak’s Richest Men Shahzada Dawood Missing In Ocean: उत्तरी अटलांटिक में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने निकले पाकिस्तानी मूल के अरबपति कारोबारी और उनका बेटा भी लापता हो गए हैं. उनके परिवार ने मंगलवार को जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि ओशनगेट एक्सपेडिशंस द्वारा संचालित 21-फुट (6.5-मीटर) लंबी पर्यटक पनडुब्बी ने रविवार को टूरिस्टों को समुद्र में उतरना शुरू किया, लेकिन 2 घंटे के बाद ही उससे संपर्क टूट गया था.

मालूम हो कि इस पनडुब्बी पर करीब 96 घंटे तक के लिए ही ऑक्सीजन मौजूद होता है, लेकिन अब वक्त बीतने के साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होने वाली है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों की जान पर बड़ा खतरा खड़ा हो गया है.

“Estou bem”. O explorador Rory Golden fez contato do submarino, na rede social diz que estão aguardando resgate. Abordo estão um especialista em mergulho Paul-Henri Narjolet, chefe do submarino Stockton Rush. Um dos homens mais ricos do Paquistão Shahzada Dawood e seu Filho

