Grade 20 GoP officer stealing a Kuwaiti official's wallet - the official was part of a visiting delegation which had come to meet the PM pic.twitter.com/axODYL3SaZ

— omar r quraishi (@omar_quraishi) September 28, 2018



This is not just a theft... This is a crime against the whole nation. He has totally damaged the reputation of Pakistanis abroad. Even Pakistani labourers and taxi drivers in the GCC countries have a reputation of honesty. This man has shamed us all. Deserves severe punishment.

— ⁦⁦🇵🇰⁩ iShrink⁦🇵🇰⁩☤ (@JoeShrink) September 29, 2018



I don't believe this how can our 20 grade officer steal wallet n bag of Kuwaiti delegate. This is shamefull for all Pakistanis n Pakistan.

— Nusrat Zafar (@NusratZafar2) September 29, 2018



Worst degeneration of character and values that a grade 20 officer stoops so low to steal some thing of a foreign dignitary! We need to pause and think what has led to this kind depravity among us. It was bound to happen among people raised on foreign values, language and cultur

— Counter Point (@CountterPoint) September 29, 2018

पाकिस्तान की एक उच्चस्तरीय बैठक का वीडियोपर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो मेंका एक अधिकारी कुवैती प्रतिनिधि का पर्स चोरी करता दिख रहा है.डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के इस ग्रेड-20 ऑफिसर ने देश में निवेश योजना पर चर्चा करने आए कुवैती प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य का पर्स चोरी कर लिया. ये शर्मनाक घटना पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है.एक स्थानीय टीवी चैनल के अनुसार, कुवैती प्रतिनिधि का पर्स चुराने वाला पाकिस्तानी अधिकारी जॉइंट इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन सेक्रेटरी जरार हैदर खान हैं. जब कुवैती डेलिगेशन के मेंबर ने पर्स चोरी की शिकायत की तो सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, जिसके बाद पाकिस्तानी अधिकारी की इस हरकत का खुलासा हुआ.बता दें कि इस घटना का वीडियो पाकिस्तान के एक पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. उन्होंने ट्विटर पर घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'ये पाकिस्तानी अधिकारी जिस कुवैती अधिकारी का वॉलेट चुरा रहा है, वह प्रधानमंत्री से मिलने आए हुए प्रतिनिधिमंडल के हिस्सा थे'.पाकिस्तानी अधिकारी की इस शर्मनाक हरकत की सोशल मीडिया पर भी खूब निंदा हो रही है. एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा, 'ये सिर्फ चोरी नहीं है, ये पूरे देश के खिलाफ किया गया एक अपराध है. इस आदमी ने दुनियाभर में पाकिस्तान की छवि को बर्बाद कर दिया है. इससे ज्यादा ईमानदारी तो हमारे देश में काम कर रहे टैक्सी ड्राइवर्स और मजदूरों के अंदर होती है. ये कड़ी से कड़ी सजा पाने का हकदार है.'एक और यूजर ने लिखा, 'मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक 20 ग्रेड ऑफिसर किसी कुवैती प्रतिनिधि का पर्स कैसे चोरी कर सकता है. ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए शर्मनाक है.'ट्विटर पर एक यूजर ने तो इस अधिकारी की तुलना नवाज़ शरीफ़ से भी कर दी.ये भी पढ़ें: