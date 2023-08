Anju and Nasrullah Love Story: भारत से पाकिस्तान गई अंजू पर वहां लगातार पैसों और कीमती तोहफों की बारिश का सिलसिला जारी है. अपने प्रेमी नसरुल्ला के साथ शादी करने वाली अंजू ने इस्लाम धर्म अपनाया है. ट्विटर पर इसकी फोटोज भी वायरल हो रही है. फोटो में अंजू और नसरुल्ला को पाकिस्तानी बिजनेसमैन मुहम्मद ताबिश ने चेक और शादी का तोहफा देते हुए दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि कपल (अंजू और नसरुल्ला) ताबिश से मिलने इस्लामाबाद पहुंचे थे.

इससे पहले अंजू और नसरुल्ला का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें नसरुल्लाह के परिजन एक पारिवारिक समारोह में अंजू को गिफ्ट और शुभकामनाएं दे रहे थे. रिपोर्ट के अनुसार ये तोहफ़े अंजू को नसरुल्लाह से निकाह के बाद दिया जा रहा था. मालूम हो कि अंजू ने पाकिस्तान जाने के बाद धर्म परिवर्तन कर अपना नाम फातिमा रख लिया है. वहीं, नसरुल्लाह और अंजू के कई वीडियो वायरल होने के बाद भी अंजू शादी की बात से इनकार करती आ रही है.

#Anju (Fatima) and #Nasrullah arrived in Islamabad, receiving Cheque and weeding gifts from Islamabad Based businessman Raja Muhammad Tabish.#AnjuNasrullah pic.twitter.com/vv2cVToAQ7

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) August 2, 2023