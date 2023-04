पाकिस्तान को बचाएगा PM मोदी का फॉर्मूला? मुल्क के इस बड़े इकोनॉमिस्ट ने दी सलाह, जानें

Pakistan’s Economic Crisis: पाकिस्तान आर्थिक संकट के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है. चीन और कुछ अन्य देशों को छोड़ दिया जाए तो उसे किसी से भी आर्थिक मदद नहीं मिल रही है, यहां तक कि आईएमएफ़ ने मदद से हाथ खड़े कर दिए हैं. लेकिन अभी हाल में पाकिस्तान के एक प्रमुख अर्थशास्त्री अम्मार खान ( Ammar Khan ask तो Demonetise 5000 rupee note) ने यूट्यूब पर वायरल एक पॉडकास्ट में उन्होंने पाकिस्तानी सरकार इकॉनमी बचाने और देश को गर्त से निकालने की बड़ी सलाह दी. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को अपने 5,000 रुपये के नोट का चलन बंद कर देना चाहिए, जो चलन में सबसे अधिक मूल्य का नोट है.

पाकिस्तान हो जाएगा डिफ़ॉल्ट

खान ने अपने वायरल पॉडकास्ट में में बताया कि भारत में डिमोनेटाइजेशन (Demonetization) या विमुद्रीकरण ‘गजब तरीके से/सफलतापूर्वक’ काम किया है और इसके बाद से ‘कर’ (Tax) संग्रह में भी काफी उछाल आया है. खान ने पोडकास्ट में आगे कहा, ‘(पाकिस्तान) अर्थव्यवस्था में 8 ट्रिलियन रुपये की कमी है.’ उन्होंने बताया कि देश में नगदी की खपत बढ़ रही है लेकिन सरकार को टैक्स/ कर नहीं मिल रहा है. जिससे देश में काफी नगदी संकट और उच्च मुद्रास्फीति (Highest In Pakistan History) का सामना करना पड़ रहा रहा है. अगर पाकिस्तान को आईएमएफ़ से फंड नहीं मिला तो देश जल्द ही डिफ़ॉल्ट हो जायेगा. (नोट: डिफ़ॉल्ट का मतलब-ऋण चुकाने में असफल)

“There is 8.5 trillion rupees of cash in Pakistan’@rogueonomist

Economist Ammar Khan suggests demonitizing the 5000 rupee note: pic.twitter.com/KKMKofYO9s

— The Pakistan Experience (@ThePakistanExp1) April 24, 2023