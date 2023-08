PAK टिकटॉकर हरीम शाह ने उगला चंद्रयान-3 के लिए जहर, लोगों ने जमकर लगाई क्लास

Pakistani Tik Toker On Chandrayaan-3: हमेशा विवादों में रहने वाली पाकिस्तानी टिकटॉकर हरीम शाह (Harim Shah) ने चंद्रयान-3 के लैंडिंग पर बेतुका बयान दिया है. शाह ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर लिखा है चंद्रयान-3 पर खर्च किये गए पैसे का इस्तेमाल भारत को टॉयलेट बनवाने के लिए करना चाहिए था. ट्वीट वायरल होने के बाद नेटिजंस ने जमकर उनका क्लास लगाया है.

दरअसल, चंद्रयान-3 बुधवार को चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सफलता पूर्वक लैंड किया था. इसरो की इस अपर सफलता पर देश विदेश से बधाईयां मिल रही हैं. लेकिन अपना पडोसी देश इसे पचा नहीं पा रहा है. खुद झेल रहा ये देश और इसके नागरिक चंद्रयान-3 पर मजाक बना कर खुद मजाक के पात्र बनते जा रहे हैं. कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं. इसी कड़ी में जुड़ गईं हैं, पाकिस्तान की विवाद क्वीन/टिकटॉकर हरीम शाह.

Modi Government spent millions of dollars to send the #Chandrayaan3 mission to the moon, but it would have been BETTer if they had used the same money to build toilets all over India. Get your priorities right.😵‍💫 pic.twitter.com/wbsIaN3D8i

